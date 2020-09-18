【法律迷思】面對債務問題 除了申請破產還可考慮債務重組

面對債務問題而無法依照原有債務規定還債，債務人除了申請破產外亦可考慮進行債務重組。債務重組又稱個人自願安排計劃 (Individual Voluntary Arrangement - IVA)，它是指債務人向法庭及債權人提出還款建議，跟債權人磋商後得出的新還款方案。

不同於申請破產，債務人不會受《破產條例》所限制，亦不會有破產記錄。另一方面，債務人須繳付的利息亦會大幅減少，因為所有債務都會定息定額還款。

債務重組的法律依據

根據《破產條例》第20H條，債務人可以向法庭申請IVA，向法庭及債權人提出還款建議；如果債務人的建議書獲得各方批准，有關條款就會對每一名債權人都具有法律約束力。要留意的是，債務重組並不需全部債權人同意才能進行，只要擁有75%以上債權金額（非債權人的數目）的債權人同意即可。

債務重組重視當事人之間的談判與協議，因此法庭干預的程度較低，僅限於在實行和監管 IVA的事宜作出指示。根據《破產條例》第20K條，代名人可就在自願安排下產生的任何事宜向法院申請作出指示，但此只適用於實行和監管已獲批准的自願安排。

申請IVA的程序

債務人必須提名一位代名人執行及監察有關 IVA 的事項，他亦須向代名人繳存12,150 元以供支付代名人將會招致的各項費用、開支及酬金。法律規定代名人只可以由專業人士如會計師或律師擔任。提名代名人後，債務人須向他提交一份IVA建議書及其資產負債狀況說明書。

在建議書獲批核前，債務人須向法庭申請頒布臨時命令。法庭將會定出14天之寬限期，未經法庭許可，任何針對債務人的破產或其他法律訴訟程序都不能在這段寬限期內採取或繼續進行。另一方面，代名人會就債務人的建議, 向法庭呈交報告，說明應否召開債權人會議以討論有關建議。如果法庭認為有需要召開債權人會議，便會將臨時命令的有效期延長，以便債權人有足夠時間考慮債務人的建議。

建議獲得通過後，會議主席必須在7天內向法庭提交報告。在提交報告後的28天內，債務人、債權人、代名人、受託人或破產管理署署長（如申請人是破產人）仍有權向法庭申請反對會議的決定。如無反對，代名人將會接管債務人於建議書內註明的資產，而債務人亦須遵守建議書還債。

債務重組並非破產的「免死金牌」

即使財務機構接受債務人的債務重組，不少也會要求他們在48-60個月內清還所有債務。財務機構會要求債務人把每月必要開支外的薪金全數用作還款。如果在計算開支後整筆款項在48-60個月內並不能清還，最終可能沒有財務機構接納債務重組方案，債務人還是會破產收場。

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