【港股追蹤】炒股不炒市 今日輪到生物科技股

雖然中港疫情持續受控，但美國單日新增確診個案仍然維持在高水平，歐洲方面的疫情也未完全受控，令大家再次關心疫苗研發進度方面。縱使本港的生物科技股大多都沒有參與疫苗研發，但市場對行業的關注度提高，也令資金再次流入板塊，當中本月剛納入藍籌股的藥明生物（02269），本周再次開車，今日再升超過4%，突破190元水平，帶領同業全綫追好。

早前與信達生物（01810）齊齊納入港股通的百濟神州（06160），今日急升超過10%，反而前者經過上周升浪後，今日股價靠穩，微升不足1%。

另外，花旗最新研究報告中，挑選了4隻中資醫療股作首選，當中包括生物科技類的君實生物（01877），股價今日亦顯著造好，升超過4%。

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多隻未有盈利的生物科技股（B股）今日亦同時翻生，亞盛醫藥（06855）升逾5%；諾誠健華（09969）、康寧傑瑞（09966）及復宏康霖（02696）升超過4%；反而有研發新冠肺炎疫苗的康希諾生物（06185），則僅升1%，跑輸行業升勢。

行業大多數股份仍屬未有盈利股份，這類炒作或只屬曇花一現，但在疫情未完全受控下，生物科技股或繼續有憧憬炒作。

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