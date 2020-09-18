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【網購商機】訪日旅客銳減　小田急百貨推跨境電商業務幫補

商業 15:00 2020/09/18

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有海外企業開拓或擴大電商業務到其他國家或地區，以增加銷售額。

新冠肺炎疫情全球大流行，跨境旅遊仍未完全復甦。有海外企業開拓或擴大電商業務到其他國家或地區，以增加銷售額。據《日經中文網》報道，日本小田急百貨店計劃於本月23日，開展面對中國的跨境電商業務。

雖然小田急百貨店海外旅客的銷售額只佔整體約1成，但相關銷售中有7至8成為中國人，故夥同中國初創企業上海橙感信息科技合作，希望藉電商業務填補銷售額的損失。該百貨店通過「橙感」在微信內的小程序銷售商品，種類包括化粧品、飾品、嬰兒用品和生活雜貨等。

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小田急百貨店目前未有在中國設有門店，其認為品牌在中國的知名度較低，故此擴大電商業務，希望增加銷售模式同時，推動中國消費者在恢復訪日後，到其位於東京新宿店光顧。

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登入微信小程序「橙感」　港人均可購買
事實上，該百貨店與橙感自5月起在試營階段，提供約180種商品，期望正式推出後至明年2月為止，提供250種商品。小編亦發現橙感銷售多款港人常用的化粧品品牌，包括Canmake的彩粧產品等。不過，有Canmake五色眼影未計算運費的售價為83元人民幣（約95港元），價錢與在本港零售商購買差別不大。

有Canmake五色眼影未計算運費的售價為83元人民幣（約95港元）。（橙感微信截圖）

除此化粧品外，橙感設有「新宿甄選特輯」，有售日本飾品品牌XSORI的產品。該網購平台除了可以發貨到中國外，還可以發貨到香港。消費者只要打開微信，搜尋「橙感」並進入其小程序，登入及揀選心儀貨品後，輸入送貨地址即可。

橙感設有「新宿甄選特輯」，有售日本飾品品牌XSORI的產品。（橙感微信截圖）

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責任編輯：馬意文

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