AirPods Studio諜照曝光　傳11月發表

▲ 最近有網民上載疑似AirPods Studio諜照，可見這款頭戴式耳機外觀復古，與早前網絡流傳的描述相當類似。

早前有消息指，Apple 打算擴闊AirPods 系列，加入頭戴式耳機產品AirPods Studio，不過直至秋季發佈會結束仍未見蹤影。最近，有網民上載疑似AirPods Studio諜照，可見這款頭戴式耳機外觀復古，與早前網絡流傳的描述相當類似。

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網民Fudge在Twitter上載疑似Apple AirPods Studio諜照，其機身設計帶懷舊風，幼身頭帶配方圓形的皮革耳罩，並配合柔軟的布料軟墊。消息指，流出的 AirPods Studio屬於運動版型號，有太空灰和白色兩種機身顏色。

▲ AirPods Studio機身設計帶懷舊風，幼身頭帶配方圓形的皮革耳罩，並配合柔軟的布料軟墊。（Twitter截圖）

據悉，Apple還在開發另一高階型號，採用包括皮革等高質物料。著名爆料人Jon Prosser後來亦上載基於諜照製作的3D渲染圖，表示AirPods Studio的代號為 B515，並提到產品部分規格，包括將會採用高質皮革和金屬物料製造，耳杯內有磁石。由於耳機會自動偵測用戶的耳朵，而且設計為完全對稱，所以用戶如何戴上都可以，能夠左右邊互換使用。

▲ 著名爆料人Jon Prosser表示，AirPods Studio的代號為 B515，並提到產品部分規格，稱耳機能夠左右邊互換使用。（網上截圖）

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此外，AirPods Studio預計將設有主動消噪功能，而且透過USB-C接口充電，取代3.5mm耳機輸出。有傳聞指，Apple將會在11月推出AirPods Studio，定價由350美元（約港幣2,712元）起。

責任編輯：施雯雯