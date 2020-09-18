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【健康預測】勵晶太平洋旗下　長壽醫學公司推健康評分App

科技 17:03 2020/09/18

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勵晶太平洋（00575）早前公布收購的長壽醫學公司Deep Longevity最新宣布，最新配合自家開發的人工智能（AI）技術，將於月底推出應用程式Young.AI，為用戶提供健康評分系統。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，加上全球人口老化現象﹐帶動民眾更加關注預防疾病、養生保健。勵晶太平洋（00575）早前公布收購的長壽醫學公司Deep Longevity最新宣布，最新配合自家開發的人工智能（AI）技術，將於月底推出應用程式Young.AI，為用戶提供健康評分系統。

不少科企近年引入人工智能技術作健康預測，作為預測疾病的新工具，而Deep Longevity創辦人及行政總裁Alex Zhavoronkov指，該應用程式就可以預測用戶生物學年齡，提供個人化長壽策略，以AI技術追蹤各種老化因素等。同時可以連接Apple Watch或Fitbit智能手錶使用。

【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth

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雖然該公司未有透露在港的詳細商業合作計劃，不過就表示有意夥拍本地醫療機構、診所等合作推廣長壽醫學科技。

由於該應用程式會用上用戶照片以提供年齡預測和相關建議，在提到港人近日十分關注的私隱議題時，他表示將不會與與第三方共享用戶數據，用戶亦可以隨時刪除Young.AI帳戶以及共享的所有內容。

Fitbit心電圖程式獲批　新手錶Sense月底登場

責任編輯：張寶燕

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