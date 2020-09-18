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【港股追蹤】寄望行業有新政策 體育用品股造好

股樓投資 14:10 2020/09/18

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在中央大力推動「內循環」政策下，多瓣內需股今年都受資金追捧，其中體育用品股在3月大跌市後的復甦勢頭，跑贏其他內需股。本周內地舉行體育產業會議，市場憧憬或有政策出台支撐行業，令板塊股份今日（18日）全綫上升，龍頭股安踏體育（02020）升超過3%，李寧（02331）更升逾5%，其他相關股份如鷹美（02368）、寶勝國際（03813）及滔搏（06110），均升超過1%。

【港股追蹤】早市破頂午市即轉弱　九毛九海底撈升到盡頭？詳情請按，見下頁

國家體育總局經濟司周四（17日）在北京組織召開體育產業「十四五」規劃編製研討會。消息指，當局經濟司正在有序推進體育產業「十四五」規劃編製工作，此規劃將成為未來五年體育產業改革發展工作的行動指南，科學編製好該規劃影響深遠。

由於體育用品行業的興衰，與體育活動的受歡迎程度息息相關，故有關當局如何振興體育產業，自然備受市場關注。

行業今年上半年業績在疫情影響下未算太差，李寧上半年收入達61.81億元（人民幣，下同），按年僅微跌1.2%。純利6.83億元，按年則跌14.1%;但上半年純利上升約22%，淨利率亦由9%上升至11.1%，則令市場喜出望外。

板塊本周持續有資金流入，反而其他內需消費股就有流出跡象，預計短期或有可能繼續炒作，值得留意。

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記者：葉志偉

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