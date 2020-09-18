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【騰訊700】騰訊遊戲投資遍全球　手上6大皇牌不可不知

股樓投資 15:51 2020/09/18

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今日市傳騰訊（00700）的遊戲投資被美國審查，美國政府要求遊戲開發商，提交與騰訊有關的數據安全協定資訊。事實上，近年騰訊在遊戲市場上南征北討，已一躍成為全球最大的手機遊戲公司，可能大家每日玩的手遊，也是騰訊旗下出品也說不定。

遊戲業務已成為騰訊最大的收入及盈利來源，以今年第二季數字分析，來自網絡遊戲收入增長3%至382.8億元人民幣，佔總收入33%。該增加主要反映包括《和平精英》及《王者榮耀》在內的來自國內的智能手機遊戲的收入增長以及來自海外市場的智能手機遊戲帶來的收入貢獻，部分被個人電腦客戶端遊戲收入減少所抵銷。

騰訊6大海外手遊投資

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根據Sensor Tower日前公布，8月份全球手遊收入榜，騰訊旗下的《PUBG Mobile》及《王者榮耀》，分別佔據冠、亞軍，《PUBG Mobile》全球吸金2.2億美元，而《王者榮耀》則收入2.04億美元。

傳騰訊遊戲投資被美審查 要求開發商交出數據 股價失守520元 詳情請按：【見下頁

特朗普微信禁令 或被美國法官叫停 詳情請按：【見下頁

里昂最新報告指出，預期公司在網上遊戲方面會持續增長，雲業務正積極擴張至工業特定的解決方案，雲端遊戲解決方案等，而金融科技、雲業務目前仍處於初期貨幣化階段，重申「買入」評級，目標660元。

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記者：李兆明
香港股票 騰訊控股（00700） 美國 智能手機 電玩手遊

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