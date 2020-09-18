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【消費優惠】K11 Shopathon優惠　買滿8,000元送MacBook Air

商業 14:27 2020/09/18

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今日（18日）於K11購物藝術館，8至10時於任何樓層買滿8,000元，送MacBook Air，名額10個。(K11 facebook圖片)

K11購物藝術館即日起至9月20日，一連3日舉辦Shopathon，精選優惠包括買滿8,000元送MacBook Air、半價優惠、幸運抽獎等，消費回贈高達100%。

【酒店優惠】帝京酒店推中秋節住宿餐飲優惠　1晚1200元兼享晚餐月餅

【慳錢有方】WeChat Pay HK夥新地商場　推優惠送30元電子現金券（內附優惠碼）

K11推出每兩小時獎賞換領，送出1,800份禮品。今日（18日）於4至6時於G/F或1/F商戶買滿4,000元，送Airpods Pro (價值1,999元)。6至8時於B1或B2商戶買滿2,000元，送Staub橢圓形鑄鐵鍋，價值2,899元。8至10時於任何樓層買滿8,000元，送Apple Watch或MacBook Air，分別價值3,399元及7,799元。

K11超過80個人氣潮流品牌及餐廳推出半價優惠，包括Y-3指定款式買一送一、Paul & Joe福袋半價、The Butchers Club 指定食品買一送一、K11 Design Store Sudio Ett Earphones買一送一等。

此外，商場設有幸運抽獎，每兩小時送出10,000 K Dollar。會員10X KLUB 積分，高達5%回贈。

想知更多優惠資訊？ 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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