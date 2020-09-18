【美國大選】彭斯前助手倒戈撐拜登 斥特朗普重視選情多過人命

▲ 副總統彭斯（Mike Pence）的前助理特洛伊（Olivia Troye）公開表示將倒戈支持拜登（Joe Biden）。

美國總統大選在11月3日舉行，競逐連任的總統特朗普（Donald Trump）被多次批評抗疫失利，令新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情席捲全國，累計確診逾600萬宗。副總統彭斯（Mike Pence）的前助理特洛伊（Olivia Troye）公開表示將倒戈支持拜登（Joe Biden），她斥責特朗普只著眼選舉，無視疫情。白宮反駁指控失實，指總統特朗普從未與特洛伊交流。

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一直是共和黨人的特洛伊在7月離職，此前曾參與由彭斯領導抗疫小組工作。「共和黨人反對特朗普」（Republican Voters Against Trump）組織發布一條影片，特洛伊在片中指控總統特朗普，重視選舉多過疫情，又指他在二月中，已得悉疫情將會在美國演變成大流行，卻故意淡化疫情：

「但總統他不想聽（關於疫情的意見），因為他最大的關注是今年是總統大選年，疫情會如何影響他的政績。」 （But the president didn’t want to hear that because his biggest concern was that we were in an election year and how was this going to affect what he considered to be his record of success.）

「事實是，他（特朗普）除了在乎自己，對其他人毫不在乎。若總統當初認真對待疫情，他會減慢病毒蔓延，拯救更多生命。」 （The truth is he doesn’t actually care about anyone else but himself. If the president had taken this virus seriously .... he would have slowed the virus spread, he would have saved lives.）

白宮發言人反駁特洛伊的指控，指出特洛伊未曾跟總統特朗普有面對面交流；特朗普更回應指，特洛伊是被辭退的。

路透社報道，在特洛伊的離職信上提及，能在抗疫小組工作是莫大榮幸，但信中沒有讚揚和感謝總統特朗普和上司、副總統彭斯的工作。

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責任編輯：葉芷樺