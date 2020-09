【美國大選】彭斯前助手倒戈撐拜登 斥特朗普重視選情多過人命

美國總統大選在11月3日舉行,競逐連任的總統特朗普(Donald Trump)被多次批評抗疫失利,令新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情席捲全國,累計確診逾600萬宗。副總統彭斯(Mike Pence)的前助理特洛伊(Olivia Troye)公開表示將倒戈支持拜登(Joe Biden),她斥責特朗普只著眼選舉,無視疫情。白宮反駁指控失實,指總統特朗普從未與特洛伊交流。

【美國大選】為何不強制戴口罩 特朗普:侍應唔鍾意【下一頁】

【美國大選】拜登亞裔支持度高 領先特朗普24百分點【下一頁】

一直是共和黨人的特洛伊在7月離職,此前曾參與由彭斯領導抗疫小組工作。「共和黨人反對特朗普」(Republican Voters Against Trump)組織發布一條影片,特洛伊在片中指控總統特朗普,重視選舉多過疫情,又指他在二月中,已得悉疫情將會在美國演變成大流行,卻故意淡化疫情:

「但總統他不想聽(關於疫情的意見),因為他最大的關注是今年是總統大選年,疫情會如何影響他的政績。」

(But the president didn’t want to hear that because his biggest concern was that we were in an election year and how was this going to affect what he considered to be his record of success.)