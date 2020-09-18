【新冠肺炎】陳肇始指第四波疫情或於冬季出現　政府將從6方面調整抗疫措施（一文看清）

食物及衞生局局長陳肇始今日（9月18日）在記者會表示，第四波疫情或於冬季出現 情況可能較第三波為嚴峻。政府將逐步調整抗疫措施，為以下6方面的:

【新冠肺炎】張竹君：不召開記者會 不代表社區是安全：【下一頁】

跨境管制措施：

過去一周，全球新增個案超過180萬宗，超於4萬宗死亡個案，陳肇始指，跨境管制是防止外地輸入個案。

不論是機場或是陸路口岸入境的香港人士，政府都會按風險評估實施相應檢疫，以及檢測安排。目前，所有經香港國際機場抵港人士，包括豁免強制檢疫人士入境均須接受病毒檢測。

陸路口岸方面，一般抵港人士在家居或住所接受14天的強制檢疫。經陸路口岸豁免人士大部分均為貨車司機，必定要接受檢測。

跨境往來安排的前提底下，相關地區的疫情及抗疫工作，須與香港相若。

加強檢測：

隨普及社會檢測結束，政府會繼續以下3類加強檢測。

衛生署及醫管局持續恆常為流行病學監察及調查一些進行檢測，包括個案偵查及追蹤方面。

為高風險、高接觸或屬關鍵性服務、特定群組的檢測。

突發性檢測，如突然在小區或一棟樓內出現個案爆發，政府會為相關群組如阮舍及護老院員工，進行特定檢測。

追蹤緊密接觸者：

食衛局聯同創新科技局及相關部門，研究開發一個專為接觸者追蹤工作而設的一個內部的資訊系統。該平台也是連繫多個相關的部門及機構現有的資訊系統，以電子方式統一收集接觸者所需資料，這也會簡化現時以人手為主的一個資料技輸入及分享的程序。

增加備用檢疫及隔離設施：

駿洋邨第一至第三座已停止接收新的檢疫人士，最快於9月底停止使用，政府將於10月中左右，就會把駿洋邨第一至第三座交還房委會，以爭取可在明年1月底，住戶可遷入。

為確保檢疫設施可應付下一波疫情，竹篙灣檢疫中心第三期及四期將於本年底落成，提供約2000個單位；另外會重新使用柴灣鯉魚門公園度假邨會作檢疫中心用途，租用整棟酒店供密切接觸者入住。今年年底前會有超過4000個單位供檢疫用途應付下一波疫情。

社交距離措施：

政府協助醫管局設立社區治療設施，包括在亞博館提供900個病床，爭取在數周內額外配置約1000張病床。

在鄰近亞博館的3.2公頃土地上，興建一間符合香港法例、樓高兩層的臨時醫院，提供超過800張病床及負氣壓病房和相關的醫療設施，在4個月內完成。

目前的社交距離措施則無法大幅放寬。在下一波疫情出現前，政府會視乎實際情況，以一個更加針對性的模式去收緊社交距離措施。

陳肇始由於在街市以現金找續為其中一個風險位，並有機會讓病毒傳播。她建議，可透過抗疫防疫基金向街市租戶提供一次性資助，以便可在街市內提供非接觸式付款，以保障衛生。

疫苗採購及接種：

政府已參與COVID-19疫苗全球獲取機制，供應香港35%人口的疫苗劑量，照顧社會中最脆弱的群組。同時與個別疫苗製造商預先簽訂採購協議，獲取供應。目標是採購至少兩款來自不同製造商及平台的候選疫苗；採購最少全港兩倍人口的疫苗劑量，以確保即使當局預先採購協議所購入的候選疫苗未能成功推出市面，也有足夠劑量供應全港市民。

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責任編輯：黎淑雯