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【BNO移民】更難搵工？近半英國公司縮招聘計劃

環球社會熱點 14:09 2020/09/18

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【BNO移民】更難搵工？近半英國公司縮招聘計劃

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國移民、英國就業等事宜成為香港熱話。有調查顯示，由於英國正受新冠疫情打擊，近半受訪英國公司表示，未來12個月有意縮減招聘計劃，甚至完全不再增聘人手。

路透社報道指，英國工業聯合會 （Confederation of British Industry，簡稱：CBI）及招聘諮詢公司Pertemps Network Group在8月17至9月4日期間，訪問248間在英國的企業。

英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大 【下一頁】

英國科技業職位空缺 兩月急增3成半  【下一頁】

調查結果顯示，51%受訪的英國公司表示，計劃在未來12個月維持招聘或增加招聘比率；46%受訪的企業則表示，預計會減少或完全凍結招聘。

結果又指，3分1受訪企業表示有意對所有員工凍薪，對比僅有20分1企業有此計劃。

CBI首席政策總監費爾（Matthew Fell）指，自從新冠疫情爆發以來，英國勞動力市場一直承受巨大壓力，即使經濟活動已重啟，但對公司的壓力仍然很嚴重。

澳洲政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市 【下一頁】

英國運輸物流職位需求急增兩成 白領少人請 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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