【蘋果2020新品發布】那個更抵玩？　iPad Air 與iPad Pro 大比拼

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【新經濟股】中興前員工創立 「中東版騰訊」 Yalla 將美國上巿
蘋果（AAPL）於本周二（15日）召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，除了Apple Watch Series 6及Apple Watch SE外，也有iPad、iPad Air等在內的四款新產品。第八代iPad Pro售價為近8000元起，至於新款iPad Air，售價4799元起，兩者的價錢相差3000多元，有網民心大心細不知應購買那一部，不如看看以下比較，或許猶豫的你會有答案。
【新品發布】蘋果2020新品發布 新款Apple Watch及iPad登場：【下一頁】
|型號
|iPad Pro 12.9吋（第四代）
|iPad Air（第四代）
|螢幕
|12.9 吋
|10.9 吋
|顯示器
|Liquid Retina 顯示器
|晶片
|A12Z 仿生晶片配備神經網絡引擎
|A14 仿生晶片配備神經網絡引擎
|可兼容
|鍵盤、智慧型摺套連鍵盤、Apple Pencil (第 2 代)
|最高內存
|1TB
|256GB
|電源及電池
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|螢幕解像度
|2732 x 2048 解像度，264 ppi
|2360 x 1640 解像度，264 ppi
|鏡頭
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|影片攝錄
|4K 影片攝錄，24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角)；60 fps (超廣角)
|4K 影片攝錄，24 fps、30 fps 或 60 fps
|前置鏡頭
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|顏色
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|重量
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Wi-Fi
Wi-Fi + 流動網絡
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Wi-Fi
Wi-Fi + 流動網絡
|安全認證
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Face ID
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Touch ID
|接口
|USB-C 接口
|音訊
|四揚聲器系統
|雙揚聲器系統 (橫向模式)
|容量及價錢
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Wi-Fi
Wi-Fi + 流動網絡
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Wi-Fi
Wi-Fi + 流動網絡
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責任編輯:黎淑雯