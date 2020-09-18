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【蘋果2020新品發布】那個更抵玩？　iPad Air 與iPad Pro 大比拼

環球政經 17:39 2020/09/18

分享：

蘋果（AAPL）於本周二（15日）召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，除了Apple Watch Series 6及Apple Watch SE外，也有iPad、iPad Air等在內的四款新產品。第八代iPad Pro售價為近8000元起，至於新款iPad Air，售價4799元起，兩者的價錢相差3000多元，有網民心大心細不知應購買那一部，不如看看以下比較，或許猶豫的你會有答案。

【新品發布】蘋果2020新品發布 新款Apple Watch及iPad登場：【下一頁

型號 iPad Pro 12.9吋（第四代） iPad Air（第四代）
螢幕 12.9 吋 10.9 吋
顯示器 Liquid Retina 顯示器
晶片 A12Z 仿生晶片配備神經網絡引擎 A14 仿生晶片配備神經網絡引擎
可兼容 鍵盤、智慧型摺套連鍵盤、Apple Pencil (第 2 代)
最高內存 1TB 256GB
電源及電池
  • 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時
  • 透過流動數據網絡瀏覽網頁長達 9 小時
  • 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時
  • 透過流動數據網絡瀏覽網頁長達 9 小時
螢幕解像度 2732 x 2048 解像度，264 ppi 2360 x 1640 解像度，264 ppi
鏡頭
  • 1200 萬像素廣角
  • 1000 萬像素超廣角相機
  • 1200 萬像素廣角相機
影片攝錄 4K 影片攝錄，24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角)；60 fps (超廣角) 4K 影片攝錄，24 fps、30 fps 或 60 fps
前置鏡頭
  • 原深感測鏡頭
  • 700 萬像素相片
  • 人像模式
  • 人像燈光
  • 1080p HD 影片攝錄
  • FaceTime HD 鏡頭
  • 700 萬像素相片
  • 1080p HD 影片攝錄
顏色
  • 銀色
  • 太空灰
  • 銀色
  • 太空灰
  • 玫瑰金色
  • 綠色
  • 天藍色
重量

Wi-Fi

  • 641 克 (1.41 磅)

Wi-Fi + 流動網絡

  • 643 克 (1.42 磅)

Wi-Fi

  • 458 克 (1.0 磅)

Wi-Fi + 流動網絡

  • 460 克 (1.01 磅)
安全認證

Face ID

  • 利用原深感測鏡頭運作的樣貌辨認技術

Touch ID

  • 內置於頂部按鈕的指紋身份識別感應器
接口 USB-C 接口
音訊 四揚聲器系統 雙揚聲器系統 (橫向模式)
容量及價錢

Wi-Fi

  • 128GB HK$7,999
  • 256GB HK$8,799
  • 512GB HK$10,399
  • 1TB HK$11,999

Wi-Fi + 流動網絡

  • 128GB HK$9,099
  • 256GB HK$9,899
  • 512GB HK$11,499
  • 1TB HK$13,099

Wi-Fi

  • 64GB HK$4,799
  • 256GB HK$5,999

Wi-Fi + 流動網絡

  • 64GB HK$5,799
  • 256GB HK$6,999

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責任編輯:黎淑雯

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