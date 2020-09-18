【蘋果2020新品發布】那個更抵玩？　iPad Air 與iPad Pro 大比拼

蘋果（AAPL）於本周二（15日）召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，除了Apple Watch Series 6及Apple Watch SE外，也有iPad、iPad Air等在內的四款新產品。第八代iPad Pro售價為近8000元起，至於新款iPad Air，售價4799元起，兩者的價錢相差3000多元，有網民心大心細不知應購買那一部，不如看看以下比較，或許猶豫的你會有答案。

【新品發布】蘋果2020新品發布 新款Apple Watch及iPad登場：【下一頁】

型號 iPad Pro 12.9吋（第四代） iPad Air（第四代） 螢幕 12.9 吋 10.9 吋 顯示器 Liquid Retina 顯示器 晶片 A12Z 仿生晶片配備神經網絡引擎 A14 仿生晶片配備神經網絡引擎 可兼容 鍵盤、智慧型摺套連鍵盤、Apple Pencil (第 2 代) 最高內存 1TB 256GB 電源及電池 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時

透過流動數據網絡瀏覽網頁長達 9 小時 以 Wi-Fi 瀏覽網頁或觀看影片長達 10 小時

透過流動數據網絡瀏覽網頁長達 9 小時 螢幕解像度 2732 x 2048 解像度，264 ppi 2360 x 1640 解像度，264 ppi 鏡頭 1200 萬像素廣角

1000 萬像素超廣角相機 1200 萬像素廣角相機 影片攝錄 4K 影片攝錄，24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角)；60 fps (超廣角) 4K 影片攝錄，24 fps、30 fps 或 60 fps 前置鏡頭 原深感測鏡頭

700 萬像素相片

人像模式

人像燈光

1080p HD 影片攝錄 FaceTime HD 鏡頭

700 萬像素相片

1080p HD 影片攝錄 顏色 銀色

太空灰 銀色

太空灰

玫瑰金色

綠色

天藍色 重量 Wi-Fi 641 克 (1.41 磅) Wi-Fi + 流動網絡 643 克 (1.42 磅) Wi-Fi 458 克 (1.0 磅) Wi-Fi + 流動網絡 460 克 (1.01 磅) 安全認證 Face ID 利用原深感測鏡頭運作的樣貌辨認技術 Touch ID 內置於頂部按鈕的指紋身份識別感應器 接口 USB-C 接口 音訊 四揚聲器系統 雙揚聲器系統 (橫向模式) 容量及價錢 Wi-Fi 128GB HK$7,999

256GB HK$8,799

512GB HK$10,399

1TB HK$11,999 Wi-Fi + 流動網絡 128GB HK$9,099

256GB HK$9,899

512GB HK$11,499

1TB HK$13,099 Wi-Fi 64GB HK$4,799

256GB HK$5,999 Wi-Fi + 流動網絡 64GB HK$5,799

256GB HK$6,999

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責任編輯:黎淑雯