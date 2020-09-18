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【歐洲第二波疫情】法國確診創新高 免費檢測排長龍

環球社會熱點 14:07 2020/09/18

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法國政府為民眾安排免費新冠病毒檢測，多個地區的檢測中心都大排長龍。

歐洲的第二波新冠肺炎疫情持續升溫，法國宣布再增過萬宗新冠肺炎病例，確診數字再創新高。另外，由於法國政府為民眾安排免費新冠病毒檢測，多個地區的檢測中心都大排長龍。

全球確診破3000萬 歐洲多地實施隔離措施 【下一頁】

世衛警告歐洲疫情嚴峻 1周增逾30萬宗 【下一頁】

路透社報道，法國周四再增10,593宗新冠肺炎病例，累計增至415,481宗病例，更打破該國上周六（12日）新增10,561宗的紀錄。法國周四再增50名新冠患者死亡，累計增至31,095人死亡。

由於法國政府決定免費提供新冠肺炎檢測，多個城市的檢測中心都見有大量民眾排隊輪候。法國衛生部長表示，法國上周進行約120萬次檢測，數據顯示5.4％的檢測結果呈陽性。

英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離 【下一頁】

由於檢測中心不勝負荷，檢測實驗室有數百名職員不滿工作環境惡劣而罷工。有醫生批評部分人無實際需要進行檢測，指有些無症狀者或與確診者沒有接觸的人，會進行多次檢查，更有人濫用資源一周進行三次檢測。

另外，法國多個大城市的疫情惡化，政府宣布加強里昂和尼斯市的防疫限制。法國政府周四（17日）宣布再將馬賽、波爾多及瓜德羅普群島3個地區列為疫情紅色警戒區域，實施進一步限制。

責任編輯：鄭錦玲

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