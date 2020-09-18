【新股IPO】港美股市高位整固 科技股IPO仍有睇頭

盡管美股、港股均在高位整固，惟科技股新股熱潮續有表現。尤其是美股，美股最大軟件股Snowflake周三首掛升逾1倍，另一軟件新股Jfrog（美：FROG）首掛亦大升6成。港股科技新股亦旺，福祿控股 （02101） 今日首掛半日升近1成。

美股科技新股 首掛颷升

美股的Snowflake是美股今年最大型的新股，主打雲端數據平台業務的Snowflake成為市場的焦點，連「股神」巴菲特（Warren Buffett）亦放下數十年投資原則，罕有地落場認購新股。Snowflake周三首日掛牌勁升逾倍，令市場驚喜。

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以色列軟件管理和分發的通用解決方案科企JFrog首掛亦曾升逾7成，收市仍較招股價漲47%。在上市前JFrog已多次上調發行價區間，上市後股價仍勁升，反映市場對軟件股的憧憬強勁。

另外，遊戲引撆開發商Unity周五將於美股接力登場，招股反應同樣熱爆，Unity定價於52美元，遠高於早前擬定的44至48美元發行價區間，反映對市場反應熱烈。

福祿首日維持升勢

港股方面，近日招股的多隻科技新股反應熱烈。其中錄得超購1,257倍、凍資逾千億的福祿控股 （02101） 今日掛牌。福祿半日收報9.8元，較招股價8.9元高10%。招股熱爆的福祿，首日表現不及日前上市、史上「凍資王」農夫山泉 （09633） 的首日勁升逾5成。福祿首日表現升幅遜預期，主要是由於近期港股續回調，惟福祿仍維持升勢。

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事實上，港股及美股近日都現時回調，其中美股科技股跌幅明顯，納指月初以來累計跌7%。不過港美新股市場仍熾熱，尤其是科技股新股招股反應熱烈，反映市場資金仍流入科技新股。其中今日上市的明源雲 （新上市編號：00909） ，綜合券商數據，錄得920.2億元孖展認購額，超購逾149倍。而另一已截止的新股樂享互動 （新上市編號：06988） ，市傳公開發售錄得超購約1,680倍，凍資超過2,900億元。

而今年港股新股市場的焦點、最重磅的新股螞蟻集團進入直路，相信在螞蟻招股前，科技股新股熱潮料持續。

責任編輯：錢家鋒