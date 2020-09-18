【鱷王分析】達利奧：資本主義需重新設計　「美國如75年帝國　勢力正減弱」

▲ 達利奧指美國如同發展75年的帝國，債務正拖累國力。

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）近年屢對美國政治經濟實力感憂慮，達利奧最新接受外電訪問時稱，美國自1945年二戰後主導世界，但現時有大量債務，並舉例大英帝國、荷蘭帝國消退前都經歷發行巨債，參考歷史中帝國生命周期，「美國是一個75年帝國，正展現減弱跡象」。達利奧認為，目前的資本主義體系需要重新設計。

達利奧指，其論點不是出於意識形態，而是從務實出發。達利奧稱：

中國共產黨都選擇資本主義，因為這是增長必須的元素。

資本主義帶來財富鴻溝，從而在個人教育、發展上產生「機會鴻溝」，對資本主義本身也帶來威脅。

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達利奧指出，當獲得同等機會的人數減低，社會也更難找到具才華的人，非只不公也不利生產，獲不到機會的人就會想打倒資本主義。

資本主義和資本家都擅長增加生產力，擴大經濟總量，但不擅長如何分配經濟發展機會，與社會主義剛好相反。

達利奧認為，債務和印錢都不會帶來財富，認為要在教育等範疇上，給予不同人士同等機會，因此整個資本主義體系需要重新設計，否則整個體系都無法償還所製造的債務，美元也會失去儲備貨幣地位。

達利奧續稱，「簡而言之，生產力和平等機會是最需要達到的事情」，如果各方都同意，事情就會易辦。

美國未來5至10年有三大問題

達利奧警告，若繼續無視巨額債務，債務會阻礙經濟增長，全球對美元減少信任，都會削弱美國人購買力，降低他們的生活水平。

他指出，美國在未來5至10年內面臨三大問題，包括：貨幣和信貸周期問題、財富和價值差距問題、現有主導地位受新興大國挑戰。

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編輯：麥德銘