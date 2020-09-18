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【Tesla自動車】加男啟用自動駕駛後安心睡覺 被控危險駕駛

環球社會熱點 13:24 2020/09/18

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【Tesla自動車】加男啟用自動駕駛後安心睡覺 被控危險駕駛

加拿大一名男子，在高速公路駕駛Tesla時，啟用自動駕駛功能後，在車上睡覺，行車速度達到每小時150公里，超過公路速度上限。雖然實際操控車輛的是電腦程式，男子仍被控超速駕駛及危險駕駛。

【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路

電動車太靜不暢快？福特新車喇叭播引擎聲

肇事20歲男司機，周四被加拿大警方控告超速、危險駕駛、及疲勞駕駛等罪名。警方聲明指，被告在7月9日，在艾伯塔省（Alberta）小鎮Ponoka附近的公路，發現一輛超速的Tesla Model S。

警方上前查看後發現，車上的人完全平躺在座椅上，似乎正在睡覺，相信汽車自動駕駛模式已被啟動。警方指，當時Tesla的時速達150公里，超過當地公路110公里每小時速度上限。

Tesla的電動車的自動駕駛技術不斷改進，可靠度及安全性逐漸提高，願意使用功能的車主增多，為道路安全帶來挑戰。

《環時》質疑Tesla性能、品質 內地屢出車禍

【移民澳洲】悉尼新盤供過於求 專家：樓花恐貶值

今年1月，加拿大安大略省（Ontario）一名司機就被發現透過自動駕駛功能，以時速135公里行車，被發現時正在清潔牙齒。2個月前，加拿大亦有一輛Tesla被發現在沒有司機下，於錯誤方向的道路上自動行走。

責任編輯：林建忠

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