  • 30°C
香港時間 : 2020918日 (五) 13:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Tesla】Tesla下周舉行「電池日」　新電池「餅乾罐」將曝光？（附圖）

即市財經 13:14 2020/09/18

分享：

Tesla下周舉行「電池日」　新電池「餅乾罐」將曝光？（附圖）

Tesla（美︰TSLA）將於下周二（9月22日）舉行「電池日」。Tesla「電池日」舉行前，電動車新聞網站Electrek展示了圓柱體大電池的圖片。這款被稱為「餅乾罐」（Biscuit Tin）的新電池，據報是Tesla自主研發電池項目Roadrunner的成果之一。

據報道，新電池的直徑，是Model 3和Model Y所使用的2170電池2倍，相比之下新電池單元體積增加4倍。如果新電池充分利用，將大幅增加電容，同時減少電池組包的電池數量，可為Tesla電動車實現更高續航及降低成本。

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

【Tesla】Tesla 9.22電池日股價先升13%　中港Tesla概念股抽升、比亞迪破頂逼紅底

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車

上一篇文章

【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享）

下一篇文章

【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PS5網上訂購】PS5香港今日中午12時網上訂購　11月19日推出（附預訂網址）
【PS5網上訂購】PS5香港今日中午12時網上訂購　11月19日推出（附預訂網址）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘