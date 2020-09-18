【Tesla】Tesla 9.22電池日　新電池「餅乾罐」將曝光？（附圖）

▲ Tesla下周舉行電池日 新電池「餅乾罐」將曝光？（附圖）

Tesla（美︰TSLA）將於下周二（9月22日）舉行「電池日」。Tesla「電池日」舉行前，電動車新聞網站Electrek展示了圓柱體大電池的圖片。這款被稱為「餅乾罐」（Biscuit Tin）的新電池，據報是Tesla自主研發電池項目Roadrunner的成果之一。

據報道，新電池的直徑，是Model 3和Model Y所使用的2170電池2倍，相比之下新電池單元體積增加4倍。如果新電池充分利用，將大幅增加電容，同時減少電池組包的電池數量，可為Tesla電動車實現更高續航及降低成本。

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責任編輯︰梁浩碩