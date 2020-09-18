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【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享）

即市財經 13:17 2020/09/18

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美國政府針對中資科技企業再添火頭，最新被盯上的是騰訊 （00700） 旗下美國遊戲業務，被華府再以國家安全為由進行審查，為8月初下令禁止美國企業及個人與騰訊旗下Wechat交易後，又一針對騰訊的打壓行動。

...

欄名 : 交易講場

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