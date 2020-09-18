【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 即市財經 13:17 2020/09/18 分享： 美國政府針對中資科技企業再添火頭，最新被盯上的是騰訊 （00700） 旗下美國遊戲業務，被華府再以國家安全為由進行審查，為8月初下令禁止美國企業及個人與騰訊旗下Wechat交易後，又一針對騰訊的打壓行動。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 2020/09/17 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 2020/09/16 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 2020/09/15 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 2020/09/14 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 2020/09/11 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 騰訊控股（00700） 抖音 遊戲 中國 美國 電玩手遊 科技戰 美國財政部 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入