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【消費優惠】麥當勞9月21日至9月27日優惠　10元玉子牛堡、35元McCafé蛋糕套餐

商業 13:38 2020/09/18

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麥當勞9月21日至9月27日優惠，包括全新推出的35元歎McCafé沖繩黑糖珍珠系列凍飲配蛋糕層層疊，亦有10元玉子牛堡。(麥當勞提供圖片)

麥當勞Value Monday踏入第十二周（9月21日至9月27日），麥當勞App送上總值逾200元的22張電子優惠券。

【慳錢有方】麥當勞App用戶新優惠　下午茶時段25元享蜜糖BBQ麥炸雞

【慳錢有方】WeChat Pay HK夥新地商場　推優惠送30元電子現金券（內附優惠碼）

是次優惠包括全新推出的35元歎McCafé沖繩黑糖珍珠系列凍飲配蛋糕層層疊，亦有10元玉子牛堡。麥炸雞專屬優惠繼續登場，包括35元歎麥炸雞超值套餐、38元歎蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐、85元歎麥炸雞分享桶及95元孖住歎二人晚餐。

麥當勞本周重點優惠。(麥當勞提供圖片)

此外，由早上7時至晚上12時，透過麥當勞App訂購麥麥送均有不同獨家優惠，包括訂購滿120元或以上，即減10元；訂購滿200元或以上，即減20元；訂購滿300元或以上，免費送麥炸雞六件等。

要留意，優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠；而每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞手機應用程式的「優惠券」中移除。

想知更多優惠詳情？ 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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