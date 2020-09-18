【騰訊700】特朗普微信禁令 或被美國法官叫停

美國政府向內地科網巨頭騰訊(00700)旗下海外版微信Wechat實施禁令的事件有新發展。美國地方法官Laurel Beeler在周四的聽證會上指，願意應美國微信用戶聯盟（U.S. WeChat Users Alliance）的要求，考慮暫時停止有關微信禁令。截至2時20分，騰訊跌0.6%報524元。

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美國微信用戶聯盟因不滿美國總統特朗普下令禁止在美國使用Wechat進行部分交易，所以入稟希望頒布有關禁制令。Laurel Beeler指該行政命令過於模糊，但對於會否就此頒布禁制令尚未有最終裁決。

特朗普以國家安全受威脅為由，在8月6日簽署行政命令，在9月20日後禁止美國企業與Wechat及其母公司騰訊，有任何商業交易。

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