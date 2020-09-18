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【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風

科技 12:54 2020/09/18

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PS5在內地上市日期仍是未知之數，有中國玩家傾向購買港版，今次PS5或能掀起一波炒風！

Sony遊戲主機PS5售價出爐，香港版今日起接受預訂，11月19日正式在港發售。PS5主機光碟版及數位版，分別售3,980及3,180港元，定價意外讓一眾機迷認為「超便宜」。唯PS5在內地上市日期仍是未知之數，有中國玩家傾向購買港版，更表示即使中國發行「國行版」PS5也不會購入，今次PS5或能掀起一波炒風！

【PS5】Sony公布PS5售價　主機售3180起9月18日可預購

記者翻看網上討論區，發現不少網民熱烈討論炒價。在供不應求的情況下，難免要迎來炒風，有網民指「網上炒價達人民幣8000元都仍然有人買，相信很大機會炒到上萬！真正用家遲些玩都冇所謂。」不過，亦有人表示「若要加上炒價的話，確實買不起」。

網上討論區截圖

早前Sony公布PS5規格後，機迷認為PS5價格會較PS4出現明顯升幅，不過最終售價卻令人驚喜，有望帶動主機銷量飆升。據日經新聞報道，Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）對PS5的銷售表現具信心，或超越PS4。截至2020年6月底，PS4全球累計銷售量已突破1億部。

唯官方未解釋PS5在中國內地發售無期的原因，但一般都認為，由於中國當局嚴格審查，防止敏感或不適當的內容出現在遊戲內，致使中國地區無法跟隨大部分國家的發售時間。

搶先PS5　微軟官方大爆Xbox Series S售價

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參考上代排程，PS4在港公售的時間為2013年12月，但足足遲了一年有多，才正式在中國上架。而且，中國版PlayStation在今年5月更試過突然宣布要系統升級，其後便無法再註冊和登入外服帳號，無法再從其他地區伺服器購入未經國內審查的遊戲，令不少中國網民對「國行版」極為反感，紛紛表示會購買港版。

責任編輯：施雯雯

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