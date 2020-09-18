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【新冠肺炎】全球確診破3000萬 歐洲多地實施隔離措施

環球社會熱點 12:41 2020/09/18

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全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，全球累計確診增至3000萬宗，超過94萬人死亡。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，全球累計確診增至3000萬宗，超過94萬人死亡。其中，世界衛生組織認為，歐洲疫情非常嚴峻，傳播率令人擔憂。

目前疫情最嚴重的國家分別是美國、印度和巴西，但隨著冬季的臨近，許多北半球國家的正準備應對新一波疫情，其中歐洲確診數字有上升趨勢，疫情非常嚴峻。

世衛歐洲區域辦事處主任克盧格表示，過去一周歐洲新增確診病例超過30萬，其中一半以上歐洲國家，新增病例增長超過10%，七個國家新增病例增長一倍以上。他形容，歐洲每周新增確診病例，已超過今年3月疫情高峰時；目前歐洲累計確診病例超過500萬宗，逾22萬人死亡。

克盧格重申，隔離是抗擊新型肺炎疫情的基石；多國已陸續實施隔離措施。

【美國疫倩】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟【下一頁】

【歐洲第二波疫情】世衛警告歐洲疫情嚴峻 1周增逾30萬宗【下一頁】

奧地利實施室內限聚措施，私人室內地方的聚會及派對不能夠多於10人。

在英國，政府正在考慮在英格蘭範圍內採取進一步措施，包括短期限制以試圖減緩第二次感染激增。

在歐洲以外，以色列於周五晚些時候實施第二次全國封鎖。

【新冠肺炎】世衛：每7個確診者 有1個是醫護人員【下一頁】

【英國疫情】政府考慮晚上10時宵禁 兩周内收緊限制【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

 

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月18日 時間13:00）

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