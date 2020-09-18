【酒店優惠】帝京酒店推中秋節住宿餐飲優惠　1晚1200元兼享晚餐月餅

▲ 帝京酒店推出月圓中秋住宿計劃，入住1晚1200元起；帝京軒早鳥優惠85折。(帝京酒店提供圖片)

中秋節將至，帝京酒店推出了多款中秋節住宿及餐飲優惠。住宿方面，即日起至10月4日，帝京酒店特別推出月圓中秋住宿計劃，入住1晚1200元起(須另加一服務費)，兼享帝京軒「鮮味．慶中秋」晚市套餐、迷你月餅乙盒及紅酒乙支等多重禮遇。

【酒店優惠】香港瑰麗酒店Staycation住宿 1晚連餐飲2,950元起

【中秋節】Klook月餅低至半價 酒店自助晚餐買一送一

餐飲方面，即日起至10月4日，帝京軒推出中秋節套餐，美食包括松茸菜膽螺頭燉花膠、香檳黑魚子煎原隻鮮鮑魚，設有外賣自取及外送服務，9月25日或之前預訂並繳付500元，可享85折預訂優惠。

花月庭將於10月1日推出中秋節自助晚餐，並特別舉辦有獎燈謎遊戲，凡於當天惠顧自助晚餐，每位客人均可參與猜燈謎乙次。成功猜中，帝京酒店花月庭會即場送精美禮品乙份，包括酥炸生蠔或中式焗釀蟹蓋等。

Lion Rock於10月1至2日，推出中秋節半自助午餐，有無限量烤肉及甜品供應。帝京餅店於9月21日至10月4日，推出以月圓為主題的芒果乳酪慕絲蛋糕 (1磅)，優惠價250元。

想知更多優惠詳情？ 了解請按【下一頁】

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅