象印支持「粉紅革命」 「香港限定」產品浪漫滿分

你有沒有留意，每年10月生活都會充滿粉紅色﹖因為10月是「國際乳癌關注月」，「癌症基金會粉紅革命」則會舉辦一連串乳癌教育及宣傳活動。而擁有過百年歷史的日本知名品牌象印，今年再度支持「癌症基金會粉紅革命」，成為主要贊助商，推出了多款浪漫可愛的粉紅色產品進行慈善銷售，部分收益將捐贈癌症基金會，以資助各種免費乳癌支援服務。

今年象印推出的粉紅產品比往年更豐富，其中3款更是香港限定版，包括小巧慳位的電飯煲、靚靚保溫杯，以及印有日本元素的可愛燜燒杯。既可滿足購物慾，又可傳遞愛心，作為「粉紅控」和「日本控」的你絕不可以錯過！而且買燜燒杯還可以加$1換1個飯壺袋！銷售點：https://reurl.cc/nzgdvX

黑厚釜迷你電飯煲

近來大家經常在家「煮飯仔」，0.5L黑厚釜小電飯煲絕對是小家庭之選，煲仔細細，慳位又方便，更有多種功能設定。它的5mm黑金鋼厚鍋，有效傳達熱力，而且上蓋、側面及鍋底三重加熱構造，能達到最佳煮飯溫度，以持續強火煮出美味米飯。

不銹鋼保溫杯

辦公室的冷氣太勁，溫度過低﹖秋天快到，想多喝溫水溫暖全身﹖如果你最近也想入手保溫杯，不妨選擇象印的0.48L不銹鋼保溫杯！單觸式的瓶蓋設計，單手即可開啟飲用；內部有防黏塗層，不易產生異味之餘亦容易清洗；不但設計小型輕量，粉紅色更是十分搶眼！其中一款更融入了日本元素，喜歡櫻花的朋友可選購櫻花特別版！

真空燜燒杯

愈來愈多上班族喜歡用燜燒杯準備午餐，毋須「睇火」就可持續燜焗食物，而且輕巧便攜。象印的0.35L及0.75L真空燜燒杯是真空構造，可以用作保溫和保冷。兩款香港限定版燜燒杯不但粉紅治癒力滿分，更分別加入了獨特可愛的日本元素圖案、古典和服梅花圖案，以及櫻花圖案。

購買各款粉紅燜燒杯還可以加$1換1個飯壺袋（數量有限，換完即止）。

（特約）

