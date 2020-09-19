【職場共融】助「星星的孩子」飛翔　社企聘自閉患者適應職場

▲ 李瑞謙（右）及劉詠珊（左）因兒子患上自閉症，憂慮孩子難以投入社會及職場工作，決定成立社企「安其兒」及工場星星堂，為自閉症青年提供就業及培訓機會。

被稱為「星星的孩子」的自閉症患者，因不善表達和溝通，恍如獨居於自己的星球，神秘莫測。即使有不凡的潛能，在職場上都容易碰壁，就業充滿困難。育有自閉症孩子的李瑞謙（Daisy）及劉詠珊（Jo），憂慮孩子長大後孤立無助，難以投入社會及職場，於是決定成立社企「安其兒」，透過食物工場「星星堂」製作各類手工食品，為自閉症青年提供就業機會，培養自立能力。

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安其兒創辦人Daisy和Jo的兒子，均是在幼稚園期間證實患上自閉症。Daisy表示，作為母親，從不強求孩子能力有多強，只希望有一天若父母都不在身邊，他們能自己生存下去。

重視規律和程序 外界難理解

兩人慨歎，自閉症人士不懂人情世故，在需要面面俱圓的職場、社會上生存，的確困難重重。Daisy引述協康會的報告指，自閉症人士的就業人數屬所有殘疾人士中最少，而且不足5成受訪者能維持一份工作超過一年。她解釋，自閉症孩子很有原則，重視規律和程序，特別看重「準時」上下班。

▲ 員工欣欣（中）話不多，但做事認真細心，獲得Daisy（右）和Jo（左）不少讚賞。（黃建輝攝）

Daisy透露，有次兒子上班時因交通阻礙而遲到3分鐘，一回到工場就大發脾氣；亦有員工曾經一踏入下班時間，在送外賣途中就把外賣放到垃圾桶，令她哭笑不得。

Jo補充，外界難理解自閉症患者的想法，僱主有機會因他們的錯誤而開口大罵，同事也難與他們合作，令自閉患者失去自信。兩人認為：

難以要求其他人一世遷就他們，倒不如讓他們先適應社會，慢慢教導他們待人接物，學習應有的工作態度。

她們決定利用自己的經驗，於2017年申請民政署的「夥伴倡自強基金」資助，以及自行墊支過百萬設立工場星星堂，並以稍微高於市價的工資，聘請自閉症青年，製作午餐飯盒、曲奇、花茶等，並送外賣到附近工廈。近日更因應中秋節，製作陳皮豆沙和蛋黃蓮蓉迷你月餅。

▲ 因應中秋節，星星堂近日製作陳皮豆沙和蛋黃蓮蓉迷你月餅等。（黃建輝攝）

員工學有所成 包辦所有工序

阿輝是星星堂第一批聘請的全職自閉症學員，現時已工作超過兩年半，可算是星星堂的大師兄。他透露，自己從未有工作經驗，一開始甚麼都不懂，現時已可一手包辦製作午餐飯盒、花茶包和手工麵的所有工序，甚至可以獨自一次將5至6個外賣送到隔壁工廠大廈。

▲ 阿輝是星星堂第一批聘請的全職自閉症學員，從一開始甚麼都不懂，現時已可一手包辦製作午餐飯盒、花茶包和手工麵的所有工序。（黃建輝攝）

阿輝直言，其實一開始相當不理解為何要工作，甚至一直有想辭職的心。惟Daisy及Jo的耐心教導，加上送外賣時與顧客維繫了不錯的關係，令他相當不捨。

望社企成橋樑 教導待人接物

Daisy直言，她們並非要賺錢，只希望能提供自閉症患者一個學習及就業機會，體會職場文化，讓他們畢業後有過渡期，做好生理及心理準備才投身職場。

其實星星堂只是一座橋樑，我從不希望他們長期留在這裏，而是可以展翅高飛，在職場找到適合的工作。

兩人多次強調，自閉症人士並非如外界所想的難相處。他們能夠改變及適應新事物，只是需要更多的時間、耐心及包容。

▲ 創辦人Daisy和Jo多次強調，自閉症人士並非如外界所想的難相處。他們能夠改變及適應新事物，只是需要更多的時間、耐心及包容。（黃建輝攝）

Jo笑言自己是「長氣婆」，會解釋代替責罵，並直接指出錯誤，避免暗示，解釋至他們明白為止。「就好像要準時下班的那位送外賣員工，我告訴他要先完成工作，不然顧客會沒有東西吃，同時我也會付他加班費。後來他明白道理，甚至主動提出幫忙送完外賣才走。」Daisy笑指，看到他們經過一段時間的磨練後有所轉變，這種回報比賺錢來得還要開心。

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記者：曾曉汶