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【移民澳洲】悉尼新盤供過於求 專家：樓花恐貶值

環球社會熱點 12:39 2020/09/18

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【移民澳洲】悉尼新盤供過於求 專家：樓花恐貶值

移民澳洲向來是不少香港人考慮的選項，澳洲政府早前為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲有媒體報道指，澳洲悉尼多區正大量興建新住宅單位。有專家憂慮，澳洲悉尼多區住宅單位供過於求，對樓花買家而言，會增加收樓時樓價下跌的風險。

澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報道指，悉尼帕拉瑪塔市（Parramatta）、馬斯特特（Mascot）及露斯山（Rouse Hill）等地供過於求情況嚴重，未來2年分別落成逾1,500個單位，供應量較目前增加最少13%。

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高士福（Gosford）的情況更嚴重，有近1,900個單位準備落成，供應量較目前增加最少73%。

澳洲樓市研究機構RiskWise行政總裁皮萊格（Doron Peleg）指，買樓花本身就會面對收樓時樓價下跌的風險，而在疫情影響下，此風險大大增加。

皮萊格解釋指，在疫情爆發之際，新盤供過於求、租金下跌、空置率上升，令新的投資者更加卻步。

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皮萊格更形容，如果投資者購買不適合家庭居住的出租單位，情況猶如是豪賭，無論在資產和現金流方面都有愈來愈大的風險。

物業買家倡議團體Buyers Buyers聯合創辦人Pete Wargent指出，在澳洲政府封關之際，買入供應過多地區住宅單位的人士需承受更高風險，因這些地區很大比例的租客都是留學生或遊客。

他建議，投資者最好考慮在供應較受約束的地區買樓，稱在中至長期而言，資產中的土地價值有巨大升值潛力，呼籲投資者應找資產土地比率（land-to-asset ratio）高的地方。

責任編輯：林嘉莉

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