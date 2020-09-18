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【疫市自救】紅磡兩酒店優惠「添食」　月租劈到16000起　平過同區私樓

股樓投資 12:19 2020/09/18

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疫情全球肆虐，旅客人數大減，對酒店營運商來說，影響極大。不少酒店因此轉攻吸本地客，並推出月租計劃，以平價租金作賣點，部分酒店的月租更平過同區二手屋苑。

長實（01113）旗下Horizon Hotels & Suites，早前推出月租計劃，每月16,000元起，租住紅磡「海灣軒」及「海韻軒」的兩廳兩房600餘呎套房。優惠推出後，酒店迄今查詢已超逾千個，並成功租出接近一百伙，當中不乏租期一年以上的新租客，酒店見市場反應熱烈，將優惠期延至中秋節週末（10月4日）止。

長江實業地產投資有限公司董事劉啓文說，疫情雖有放緩的跡象，但酒店不會鬆懈防疫工作。他又說，酒店本身採用每戶獨立泠氣系統，而且套房窗戶可自由開關，令空氣流通，較一般酒店優勝，此外為進一步保障員工和住客，最近更加強一連串防疫措施。

事實上，長實今次推出的優惠，月租16,000元起，租金的確優惠，以同區海濱南岸為例，據代理成交記錄顯示，實用面積600平方呎以下的單位，上月錄得數宗租賃成交，租金最平要18,000元，多數月租逾20,000元。​​​​​​​

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撰文 : 黃卓賢

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