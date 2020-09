【疫市自救】紅磡兩酒店優惠「添食」　月租劈到16000起　平過同區私樓

疫情全球肆虐,旅客人數大減,對酒店營運商來說,影響極大。不少酒店因此轉攻吸本地客,並推出月租計劃,以平價租金作賣點,部分酒店的月租更平過同區二手屋苑。

長實(01113)旗下Horizon Hotels & Suites,早前推出月租計劃,每月16,000元起,租住紅磡「海灣軒」及「海韻軒」的兩廳兩房600餘呎套房。優惠推出後,酒店迄今查詢已超逾千個,並成功租出接近一百伙,當中不乏租期一年以上的新租客,酒店見市場反應熱烈,將優惠期延至中秋節週末(10月4日)止。

長江實業地產投資有限公司董事劉啓文說,疫情雖有放緩的跡象,但酒店不會鬆懈防疫工作。他又說,酒店本身採用每戶獨立泠氣系統,而且套房窗戶可自由開關,令空氣流通,較一般酒店優勝,此外為進一步保障員工和住客,最近更加強一連串防疫措施。

事實上,長實今次推出的優惠,月租16,000元起,租金的確優惠,以同區海濱南岸為例,據代理成交記錄顯示,實用面積600平方呎以下的單位,上月錄得數宗租賃成交,租金最平要18,000元,多數月租逾20,000元。​​​​​​​

