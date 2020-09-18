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【美國疫情】白宮被揭「冒充」疾控中心發指引 無視專家反對

環球社會熱點 11:26 2020/09/18

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美國疫情持續之際，美國疾控中心（CDC）上月發表有關新冠肺炎檢測指引，該指引具爭議，引起廣泛批評。有美媒報道指，該指引原來不是美疾控的專家所撰寫，而是由白宮應對小組及美國衛生及公共服務部（HHS）撰寫，並放在美疾控的網站。而這些指引，與專家的建議並不一致。

CDC上月在網站上刊登檢測指引，呼籲曾接觸患者的人士，在沒有出現病徵下，不需要接受檢測，此指引惹廣泛批評。華府此前曾指，這份指引是CDC所撰寫，並經CDC主管雷德菲爾德（Robert Redfield）所修正。

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不過，美國《紐約時報》周四報道指，這份指引並非CDC所撰寫，而是由白宮應對小組及HHS「上而下」地操控，HHS重新撰寫，並放在美疾控的網站。

報道引述一名CDC專家指，該文件包含一些「基礎錯誤」（elementary errors），並提供一些與CDC立場不同的建議。專家一直建議，曾與病毒接觸過的人士，無論有沒有出現病徵，都應接受檢測。

衛生部助理部長吉羅伊爾（Adretal Brett Giroir）周四回應指，這份指引的原稿是由CDC所撰寫，其後交由白宮應對小組作修改。

吉羅伊爾指，此份指引有約20個版本，曾交由美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）、美國白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）、特朗普疫情顧問阿特拉斯（Scott Atlas）等人給予意見。

責任編輯：林嘉莉

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