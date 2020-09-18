【騰訊股價】美國法官：WeChat禁令含糊　或頒布初步禁制令

▲ 有美國法官在聽證會上表示，很同情禁令給受影響的人們帶來的焦慮，又稱WeChat是這些人唯一的交流方式。

美國總統特朗普8月6日簽署行政命令，限制騰訊 （00700） 旗下WeChat與美國企業或個人交易，禁令將於周日（20日）生效。 不過，美國地方法院法官Laurel Beeler在聽證會上表示，由於WeChat禁令過於模糊過於含糊，願意應「美國微信用戶聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）的請求頒布初步禁制令，但未作出最終決定。

Beeler在聽證會上表示，很同情禁令給受影響的人們帶來的焦慮，又稱WeChat是這些人唯一的交流方式。

政府代表律師Michael Drezne在聽證會上表示，法官不應因總統的命令含糊而禁止有關行政命令，因為在商務部澄清禁止交易之前，該命令不會得到執行。

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編輯：吳敏芳