【宏觀中國】規管營運風險　銀行高息產品相繼下架

當局為了規管銀行的營運風險和負債成本，年內一直監控銀行推出的高息產品，如智能存款，而大額存單、結構性存款的利率也持續下降。

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據內地報道，銀行智能存款的新增產品一直下架，而部分銀行更推出清退原有的方案，向存戶提出單方面終止協議。

所謂的智能存款，屬於高息存款產品。一般定期存款提前取款會全部按照活期利率計息，但智能存款採用靈活的「靠檔計息」方法。比如，當資金存滿3個月，按3個月定期利率計息，存滿6個月便按6個月定期利率計息，如此類推，中途可隨時取走存款。

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事實上，監管當局出手規範這類存款產品，皆因靠檔計息的利率水平明顯超出市場同期限的存款利率，大大提高了中小銀行的營運風險和負債成本。

官方數字也顯示，今年銀行在當局的嚴控下，主動調低高息存款利率，壓縮規模。例如，8月國有銀行、股份制股份大額存單加權平均利率分別為2.43%和2.52%，較上年底下降0.51和0.53個百分點。

結構性存款方面，截至8月底，結構性存款保底收益率為1.22%，較人民銀行提出自律倡議前下降1.21個百分點，跌幅相當顯著；同期，預期收益率和兌付收益為2.94%及3.13%，也下降0.65及0.45個百分點。

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記者：林衛