香港恒生大學獲研究資助局撥款 項目數量稱冠自資院校

▲ 恒大副校長（學術及研究）許溢宏教授表示，恒大一直致力推動對社會具影響力的應用研究，以配合恒大及香港社會發展。

香港恒生大學（恒大）在2020/21學年，獲研究資助局（研資局）自資學位界別競逐研究資助計劃資助18個項目，數量為自資院校之冠，資助金額合共1,484萬元。



恒大在研資局最新一輪自資學位界別競逐研究資助計劃中，分別在 16 個「教員發展計劃」及 2個「跨院校發展計劃」項目獲得資助。在「教員發展計劃」下，恒大有7個項目屬「人文學及社會科學」範疇，在此範疇獲資助項目數量及金額均列自資學位界之首，成績令人鼓舞。



恒大副校長（學術及研究）許溢宏教授表示，恒大一直致力推動對社會具影響力的應用研究，以配合恒大及香港社會發展。許副校長表示，恒大的研究現時主要分兩個方向，分別為新科技及探討商業社會議題，為此，恒大最近成立了兩所新的研究中心：「大數據智能中心」及「華人家族傳承研究中心」，就相關議題展開研究。「恒大未來會致力研究把新科技結合商業、社會、人文科學以及藝術領域上，同時亦會積極發展語言科學及公共政策的研究中心，為香港社會發展作出貢獻。」



恒大於今個學年獲資助的18個項目，涵蓋不同範疇，包括供應鏈及資訊管理學系的「區塊鏈結合物聯網系統以發展共用卡板管理」、傳播學院的「策略對話：永續香港在國際商業傳播領域的領導地位及競爭力」及市場學系的「網絡口碑的兩極化效應：自我提升和自我保護視角」。

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