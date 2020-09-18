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夏威夷10月開放免隔離 旅客需提供72小時內病毒檢測結果

環球政經 11:17 2020/09/18

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隨新冠肺炎疫情稍為受控，部分國家開始容許旅客入境。雖然美國的疫情依然嚴重，但長期依賴旅遊業的夏威夷開始讓旅客入境。州長伊藝（David Ige）周三宣布，10月15日起，若旅客能提供72小時內新冠肺炎病毒檢測結果陰性的證明，便可入境，入境後不用隔離，歡迎國際旅客。

【泰國疫情】泰國最快下月推特別觀光簽證 旅客最長可逗留9個月【下一頁

病毒檢測需在抵達夏威夷前72小時內進行，並在認可的實驗室進行。為方便旅客，夏威夷政府正與非營利組織凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）和連鎖藥妝店CVS商議，計劃為旅客提供病毒檢測服務，但這為自費項目，收費約為100至140美元（775至1084港元）。

【峇里島解封】三階段恢復經濟活動 擬9月11日開放外國旅客入境【下一頁

夏威夷長期依賴旅遊業，在新冠肺炎疫情持續下經濟大受打擊。該州州長伊藝曾於4月宣布，強制要求所有旅客必須自我隔離兩周，旅客人數銳減。

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責任編輯：翁嘉陽

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