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【美國疫情】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟

環球社會熱點 11:37 2020/09/18

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【美國疫倩】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟

新型冠狀病毒疫情肆虐下，美國多處地區都曾封城禁足，雖帶來很不便，挽回很多生命。惟美國司法部長巴爾卻指封城等防疫措施堪比奴隸制，是美國史上對公民自由的嚴重侵犯。言論引起爭議，政界人士群起炮轟奴隸制比喻離譜。

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巴爾（William Barr）周三在密歇根州一間大學演講，他稱：「全國封城、居家令就好比軟禁，除了奴隸制（這也是另一限制方式），這是美國史上對公民自由的最大侵犯。」（Putting a national lockdown, stay at home orders is like house arrest. Other than slavery, which was a different kind of restraint, it's the greatest intrusion on civil liberties in American history）

巴爾的比喻備受批評，民主黨眾議員克萊伯恩（James Clyburn）斥他的講法離譜、令人厭惡（ridiculous, God-awful），將救命的措施與奴役人類的行為相提並論。他強調，奴隸制與救人無關，而是貶損生命，新冠疫情亦威脅人類生命。

巴爾又批評席捲全美國的Black Lives Matter非裔維權運動，他認為社運人士將被執法人員殺害的非裔人士，當作工具。

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他稱：「他們對非裔性命沒有興趣，他們關心的是工具，少數被衝突中被警員殺害的黑人，一年通常不超過10多個，當作工具，以達到政治目的。」

責任編輯：林建忠

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