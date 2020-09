【美國疫情】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟

▲ 【美國疫倩】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟

新型冠狀病毒疫情肆虐下,美國多處地區都曾封城禁足,雖帶來很不便,挽回很多生命。惟美國司法部長巴爾卻指封城等防疫措施堪比奴隸制,是美國史上對公民自由的嚴重侵犯。言論引起爭議,政界人士群起炮轟奴隸制比喻離譜。

巴爾(William Barr)周三在密歇根州一間大學演講,他稱:「全國封城、居家令就好比軟禁,除了奴隸制(這也是另一限制方式),這是美國史上對公民自由的最大侵犯。」(Putting a national lockdown, stay at home orders is like house arrest. Other than slavery, which was a different kind of restraint, it's the greatest intrusion on civil liberties in American history)

巴爾的比喻備受批評,民主黨眾議員克萊伯恩(James Clyburn)斥他的講法離譜、令人厭惡(ridiculous, God-awful),將救命的措施與奴役人類的行為相提並論。他強調,奴隸制與救人無關,而是貶損生命,新冠疫情亦威脅人類生命。

巴爾又批評席捲全美國的Black Lives Matter非裔維權運動,他認為社運人士將被執法人員殺害的非裔人士,當作工具。

他稱:「他們對非裔性命沒有興趣,他們關心的是工具,少數被衝突中被警員殺害的黑人,一年通常不超過10多個,當作工具,以達到政治目的。」

責任編輯:林建忠