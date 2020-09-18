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【網紅商機】網紅推銷有竅妙　集中推銷單一商品成效最顯著？

商業 11:08 2020/09/18

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不少商家為了促銷，選擇與網紅（網絡上的名人）合作，吸引他們的追蹤者及粉絲購買。（新華社圖片）

網購越趨盛行，但網購難以得知貨品的品質，消費者會否購買，甚易受朋友或網民的評論影響。不少商家為了促銷，選擇與網紅（網絡上的名人）合作，吸引他們的追蹤者及粉絲購買。

香港中文大學（中大）商學院巿場學系助理教授廖晨曦，夥德薩斯大學達拉斯分校Dmitri Kuksov，發表一研究論文，分析網紅意見和產品多樣性的關係。並提出網紅能夠贏得信賴，或因較一般人對相關產品有較深入了解，又或部份消費者不願意花費時間和精力來深入探究產品，選擇聽從網紅的意見。

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不過，藉網紅推銷亦有竅門。她指出，利用多個網紅推銷單一產品，或優於多個網紅推銷不同產品。她引用美國奢侈品連鎖百貨公司Lord & Taylor為例子，在宣傳Design Laboratory產品系列時，選擇在Instagram上藉多位網紅推銷同一款裙，可讓消費者從不同膚色、身形的網紅展示中，更了解款裙的質量。

現時也有網購平台，以不同身型的的模特兒試穿同一款衣飾，並列明模特兒的身高、體重，方便消費者選購。只是網紅本身具有流量，較企業找無名氣的模特兒，更容易吸引消費者對產品的關注。

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責任編輯：馬意文

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