【限聚令放寬】陳肇始：第四波疫情可能冬季出現　難大幅放寬社交距離措施

▲ 陳肇始中午交代防控策略 多項社交距離措施今放寬

涉及限聚令等的社交距離措施今日（9月18日）放寬，多個處所可重開。港府表示，食物及衛生局局長陳肇始會在中午12時就新冠病毒病的防控策略，舉行記者會。衛生署署長陳漢儀和醫院管理局行政總裁高拔陞也會出席。

陳肇始表示，預計第四波疫情在冬季出現，而且情況可能較第三波為嚴峻。政府對有可能於冬季出現下一波疫情作6方面的預備工作，包括按風險調整跨境管制措施；全面加強疫情監測和檢測；追蹤緊密接觸者工作；檢疫和隔離設施；社交距離措施及疫苗採購和接種。

陳肇始表示，政府已逐步、分階段放寬社交距離措施，但考慮第三波疫情的經驗，社交距離措施難以大幅放寬，在下一波疫情出現前，仍會收緊不會放寬，但會令市民維持一定程度的正常活動。考慮到人多擠逼地方會有較高風險，當局會加強在食肆及街市防疫工作。

最新社交距離措施安排，圖解更清晰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

卡啦OK、主題公園、派對房間、夜店房間及泳池周五起重開，但設有不同防疫限制，海洋公園早前已在網上接受預約入場，另一主題公園香港迪士尼暫未有重開日期。

防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元，想知詳情，可看【下一頁】

相關文章：

【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額 香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）

【限聚令放寬】全民檢測港府開支約5.3億元 周五起堂食放寬至午夜、多個處所重開

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘