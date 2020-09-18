【新股IPO】萬國數據已委4間投行　最快10月來港上市集資78億元

▲ 萬國數據最快10月來港上市。

中概股回歸一浪接一浪。據外電報道，萬國數據（美：GDS）已委4間投行來港作第二上市。報道指，萬國數據最快於10月來港上市。並計劃集資約10億美元（約78億港元），萬國數據最快於未來數周尋求上市聆訊。上市負責行分別為，美銀、中金、海通及摩根大通。

若公司成功於年內上市，將會是第8隻中概股來港作第二上市。今年來港作第二上市的中概股包括京東 （09618） 、網易 （09999） 、百勝中國 （09987） 、華住酒店集團 （新上市編號：01179） 、再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 、中通快遞 （新上市編號：02057） 、寶尊電商 （新上市編號：09991） 。

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