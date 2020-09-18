【比亞迪電子】蘋果傳轉移訂單予中國生產商　比亞迪據報獲更多iPad訂單

▲ 報道指，蘋果可能會將更多訂單轉移給立訊精密 和比亞迪。

台灣電子時報引述消息人士報道，立訊精密（滬：002475）作為蘋果的二級供應商將獲得Watch Series 6的更多訂單，而比亞迪電子 （00285） 也將獲得新款Wi-Fi iPad系列的更多訂單。比亞迪電子現跌0.4%，報37.85元，成交額5668萬元。

報道指，富士康科技集團（鴻海精密工業）和仁寶電子仍然是新的Apple Watch和iPad的主要供應商，但基於中國製造商的生產質量、價格和合作程度，蘋果可能會將更多訂單轉移給立訊精密和比亞迪。

報道又指，隨着中美緊張關係升溫，蘋果現在正在尋找更多的中國供應商來滿足中國的國內需求，至於非中國市場，蘋果將更多地依賴台灣製造商來幫助其在中國境外建立生產基地。

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編輯：吳敏芳