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【石Sir午市閒談】九倉、維他奶、騰訊、網龍、兗煤及小米最新部署（立即觀看）

即市財經 12:34 2020/09/18

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恒生指數半日升75點，中午收報24416點。期指應如何部署？今日焦點股有九倉 （00004） 、維他奶 （00345） 、騰訊 （00700） 、網龍 （00777） 、兗煤 （01171） 及小米 （01810） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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小米集團－W（01810） 兗州煤業（01171） 騰訊控股（00700） 維他奶國際（00345） 九龍倉集團（00004） 經濟 石鏡泉 指數 恒生指數 網龍（00777）

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