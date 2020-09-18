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【恒馳恒大】恒大汽車宣布 有意於上海科創板上市

股樓投資 11:40 2020/09/18

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日前才宣布配股籌40億元的恒馳電動車生產商恒大汽車(00708),宣布計劃發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市。恒大汽車不升反跌，截至10時45分報24.5元跌2%。

【恒馳恒大】恒大汽車配股　馬化騰馬雲罕見同時入股　「雙馬」還有投資邊啲電動車公司？ 詳情請看[下一頁]

【中芯國際981】國際半導體組織警告美國政府 封殺中芯恐損美國利益  詳情請看[下一頁]

如上市成功，恆大汽車將會是第一家於科創板上市的新能源車企。

本周，恒汽通過配售新股募資40億元，擬引入騰訊(00700)、滴滴等互聯網巨頭，以及馬雲共同成立的雲鋒基金、紅杉資本等國際頂級投資基金。集資所得擬將作用集團的一般企業用途。

 

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撰文 : 李尚毅

恒大汽車（00708） 經濟

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