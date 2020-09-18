【恒馳恒大】恒大汽車宣布 有意於上海科創板上市

日前才宣布配股籌40億元的恒馳電動車生產商恒大汽車(00708),宣布計劃發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市。恒大汽車不升反跌，截至10時45分報24.5元跌2%。

【恒馳恒大】恒大汽車配股 馬化騰馬雲罕見同時入股 「雙馬」還有投資邊啲電動車公司？ 詳情請看[下一頁]

【中芯國際981】國際半導體組織警告美國政府 封殺中芯恐損美國利益 詳情請看[下一頁]

如上市成功，恆大汽車將會是第一家於科創板上市的新能源車企。

本周，恒汽通過配售新股募資40億元，擬引入騰訊(00700)、滴滴等互聯網巨頭，以及馬雲共同成立的雲鋒基金、紅杉資本等國際頂級投資基金。集資所得擬將作用集團的一般企業用途。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機