【港股市況】恒生指數高開40點　騰訊跌1.3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國科技股未止跌，加上聯儲局主席鮑威爾警告復甦前景的不確定性，道指跌130點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開24點，恒指料開報24365點。據報騰訊 （00700） 於美國遊戲公司投資，遭美方展開國安審查，可留意騰訊股價今早表現。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰39】大市再度轉升，恒指升約65點，報24406點。

【09︰37】京東 （09618） 升0.6%，高見289.2元。外電報道，京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請，計劃集資最少10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】京東健康傳最快月內香港遞交上市申請 集資78億元

【09︰34】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%；美團點評 （03690） 跌2.2%；小米 （01810） 升0.7%。

【09︰32】滙豐 （00005） 7連跌後今早回穩，早段升近0.5%，高見31.05元，於31元水平爭持。

【09︰31】港股早段倒跌，恒生指數跌25點，報24315點。

【09︰28】港通控股 （00032） 復牌飈升近4成，開報13.74元，升39.8%。港通控股公布，獲主席兼主要股東張松橋建議自願性有條件全面現金要約，每股要約價14元，較停牌前收報9.83元溢價約42.4%。

【09︰20】恒指高開40點，開報24381點。騰訊 （00700） 跌1.3%；比亞迪 （01211） 回吐0.7%。福祿控股 （2101） 首日掛牌，開9.3元，高招股價4.5%。

【09︰14】即月期指開報24357點，升23點或近0.1%。

【09︰07】人行將進行1100億元人民幣7天期逆回購操作，600億元人民幣14天期逆回購操作；另有900億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放800億元人民幣。

【08︰48】恒指黑期升約96點，報24363點，道指期貨跌24點，報27795點。

【08︰10】恒大汽車公布，建議發行人民幣股份，及於上海證券交易所科創板上市。

恒大汽車︰擬發行人民幣股份及科創板上市

【08︰10】據報騰訊 （00700） 於美國遊戲公司的投資，遭美方展開國安審查。外電引述知情人士透露，特朗普政府要求遊戲公司提供與騰訊有關的數據安全協議信息。

【騰訊股價】騰訊據報在美國遊戲公司的投資遭美國國安審查

【07︰30】港滙本周第五度觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接2.4億美元沽盤，向銀行體系注資18.6億港元。香港銀行總結餘將增至2159.17億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資18.6億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指曾跌逾380點，最終跌130點或0.5%，報27901點%；標指收報3357點，跌28點或0.8%；納指收報10910點，跌140點或1.3%。

港股ADR收報24365點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報31.22元，升0.32元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報516.64元，跌10.36元或近2%。

道指跌130點港股ADR升24點 油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩