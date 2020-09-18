【港股市況】恒生指數升114點　國壽升逾4%滙豐終止7連跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國科技股未止跌，加上聯儲局主席鮑威爾警告復甦前景的不確定性，道指跌130點。恒指高開40點，開報24381點，早段曾倒跌，半日升75點，午後升幅擴大，恒生指數最終收升114點，收報24455點。滙豐 （00005） 7連跌後回穩，據報騰訊 （00700） 投資美國遊戲廠傳遭國安審查，股價逆市下跌。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【限聚令放寬】陳肇始中午交代防控策略 多項社交距離措施今放寬

【新股IPO】明源雲909周五截止招股 傳上限定價（不斷更新）

即市走勢︰

【16︰30】即月期指收報24456點，升122點或0.5%，高水1點。

【16︰10】恒指收報24455點，升114點。內險股炒上，國壽 （02628） 升逾4%；騰訊 （00700） 逆市跌近0.4%；滙豐 （00005） 連跌7日後回穩，股價反彈近0.2%。

【16︰00】恒指U盤前升90點，報24431點。

【15︰42】滙豐 （00005） 尾市升幅收窄，最新報30.9元，升幅全消，滙豐今早曾反彈逾1%高見31.4元。

【15︰33】亞洲果業 （00073） 升7成，高見0.38元。

【15︰31】港股尾市升約100點，恒生指數升約85點，報24425點。

【15︰00】富時羅素納A調整收市後生效，共新納入150隻中國A股。A股午後造好，上證最終收升近2.1%；深證升近1.8%；創業板指升1.5%。

【14︰31】國壽 （02628） 升5.5%；平保 （02318） 升3.3%。新華保險 （01336） 升7.7%；太保 （02601） 升5.6%。

【14︰28】港股升幅擴大至約150點，報24490點。

【13︰21】比亞迪電子 （00285） 午後升逾4%，高見39.9元。

【13︰21】內險股國壽 （02628） 、太保 （02601） 升幅擴大至3%；平保 （02318） 升2.1%；人保 （01339） 升1.3%；新華保險 （01336） 升逾6%

【13︰18】騰訊 （00700） 午後跌幅收窄，騰訊最新跌1%，報521.5元。

【13︰14】恒生指數午後初段升約100點，報24440點。

【12︰40】恒指黑期升約133點，報24400點。

【12︰00】恒生指數半日升75點，中午收報24416點，騰訊 （00700） 受消息拖累，逆市跌1.6%；小米 （01810） 反彈逾2%；滙豐 （00005） 止跌回穩，升約0.5%。

【11︰40】港股中午收市前升約60點，報24400點。

【11︰30】上證升近0.6%；深證升0.4%；創業板指升近0.1%。

【11︰16】體育用品股向上，李寧 （02331） 升3.3%，破頂高見36元；安踏 （02020） 升2.1%。

【11︰10】Tesla電池日將至，贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，高見43.5元，成交1.4億元。另外，比亞迪 （01211） 低開倒升0.7%，高見111.3元。

【10︰58】大家樂 （00341） 升0.7%；大快活 （00052） 升近1%；太興 （06811） 升1.2%；翠華 （01314） 暫無升跌。

【10︰42】比亞迪電子 （00285） 升0.7%，高見38.6元。報道指，基於中國製造商的生產質量、價格和合作程度，蘋果可能會將更多訂單轉移給立訊精密和比亞迪。

【比亞迪電子】蘋果傳轉移訂單予中國生產商 比亞迪據報獲更多iPad訂單

【10︰37】民信國際 （08456） 續瀉4成，破底低見0.06元，成交718.6萬元。民信國際宣布其公司前股東陸秀娟的全資持有公司Joyful Cat Limited於本周二（15日）售出持有民信國際的2.5億股，佔發行股數約54.17%的公司股份予兩家買方；而Joyful Cat持有的其餘股份亦於本周二至周四（17日）期間於市場悉數出售，因此該公司現時已不是民信國際股東。

【10︰31】中資金融股造好，建行 （00939） 升1.3%；工行 （01398） 升0.7%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升近2%。內險股國壽 （02628） 升2.3%；平保 （02318） 升1.7%；財險 （02328） 升近1.1%；太保 （02601） 升2.5%。

【10︰29】柏榮集團 （08316） 最新飈升近1倍，報0.11元，曾高見0.15元，僅64宗成交，涉30.8萬元。

【10︰28】小米 （01810） 升近3%，高見21.95元。

【10︰11】騰訊 （00700） 跌幅擴大至3%，低見510.5元，拖累大市約73點，暫為表現最差藍籌股。

【10︰05】恒大汽車 （00708） 轉跌4%，低見23.6元。

【09︰58】濰柴動力 （02238） 續升近4%，高見16.98元。濰柴動力早前發布全球首款熱效率突破50%的商業化柴油機。

【09︰56】金融股撐市，滙豐 （00005） 升1.3%，高見31.4元；友邦 （01299） 升2%，高見80.75元。

【09︰53】恒生指數升約105點，報24446點。

【09︰49】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至2.5%，低見106.3元。

【比亞迪股價】比亞迪逆市變「紅底股」 大摩拆解比亞迪股價急升之謎

【09︰46】高銀金融 （00530） 跌逾3%，低見1.16元。新創建 （00659） 旗下協興建築有限公司日前入稟高院，指高銀金融一張金額為4,000萬元的支票無法兌現，向高銀金融追討有關欠款。

【高銀財困】新創建指支票無法兌現 高銀金融被入稟追4000萬元

【09︰42】聯想控股 （03396） 升逾2%，高見10.68元，聯想控股旗下聯泓新材料科技獲准深交所上市。

【新股IPO】聯想控股分拆聯泓新材於深交所中小板作上市申請獲批

【09︰39】大市再度轉升，恒指升約65點，報24406點。滙豐 （00005） 反彈近1%，報31.2元。

【09︰37】京東 （09618） 升0.6%，高見289.2元。外電報道，京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請，計劃集資最少10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】京東健康傳最快月內香港遞交上市申請 集資78億元

【09︰34】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%；美團點評 （03690） 跌2.2%；小米 （01810） 升0.7%。

【09︰32】滙豐 （00005） 7連跌後今早回穩，早段升近0.5%，高見31.05元，於31元水平爭持。

【09︰31】港股早段倒跌，恒生指數跌25點，報24315點。

【09︰28】港通控股 （00032） 復牌飈升近4成，開報13.74元，升39.8%。港通控股公布，獲主席兼主要股東張松橋建議自願性有條件全面現金要約，每股要約價14元，較停牌前收報9.83元溢價約42.4%。

【09︰20】恒指高開40點，開報24381點。騰訊 （00700） 跌1.3%；比亞迪 （01211） 回吐0.7%。福祿控股 （2101） 首日掛牌，開9.3元，高招股價4.5%。

【09︰14】即月期指開報24357點，升23點或近0.1%。

【09︰07】人行將進行1100億元人民幣7天期逆回購操作，600億元人民幣14天期逆回購操作；另有900億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放800億元人民幣。

【08︰48】恒指黑期升約96點，報24363點，道指期貨跌24點，報27795點。

【08︰10】恒大汽車公布，建議發行人民幣股份，及於上海證券交易所科創板上市。

恒大汽車︰擬發行人民幣股份及科創板上市

【08︰10】據報騰訊 （00700） 於美國遊戲公司的投資，遭美方展開國安審查。外電引述知情人士透露，特朗普政府要求遊戲公司提供與騰訊有關的數據安全協議信息。

【騰訊股價】騰訊據報在美國遊戲公司的投資遭美國國安審查

【07︰30】港滙本周第五度觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接2.4億美元沽盤，向銀行體系注資18.6億港元。香港銀行總結餘將增至2159.17億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資18.6億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指曾跌逾380點，最終跌130點或0.5%，報27901點%；標指收報3357點，跌28點或0.8%；納指收報10910點，跌140點或1.3%。

港股ADR收報24365點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報31.22元，升0.32元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報516.64元，跌10.36元或近2%。

道指跌130點港股ADR升24點 油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩