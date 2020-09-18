【騰訊700】傳騰訊遊戲投資被美審查　要求開發商交出數據 股價失守520元

騰訊（00700）或成為下一個被美國針對的中國科技企業，據《彭博》引述消息人士指，美國政府要求遊戲開發商，提交與騰訊有關的數據安全協定資訊，消息令騰訊在美國預託證券下跌2.4%。

騰訊股價今早低開1.7%報520元，最新報515元，跌12元或1.3%，成交額8.8億元。

據消息指，隸屬美國財政部的美國海外投資委員會 (CFIUS)，已發信予多家遊戲開發商包括Epic Games、Riot Games等，要求她們提供處理美國個人數遽的安全協定。

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騰訊是現時全球最大的手機及焹絡遊戲公司，近年積極收購海外的遊戲開發商，包括全資擁有Riot Games，及持有Epic Games 4成股權，暫時兩家遊戲開發商未有回應。

CFIUS由美國財政部領導的委員會，前者負責調查外資收購美國企業對國家安全構成的風險。該委員會有權審核收購全部股權的交易和非控制性投資，並向總統做出阻止或取消交易的建議。該委員會也有權審查非自願報告的交易。

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在8月份時，美國總統特朗普（Donald Trump）對騰訊旗下Wechat發出禁令，禁止當地企業與Wechat及騰訊有任何交易，市場預計美國商務部將於9月20日前公布限制措施的實施範圍。

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