【疫情焦點】全球累計逾3039萬確診　美國累計687萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月18日早上8時25分，全球累計30,391,481宗新冠肺炎確診病例，較上日增加206,992宗。累計950,569死亡個案，較上日增加3,383宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,453
|6,874,010
|202,254
|意大利
|0
|293,025
|35,658
|西班牙
|11,291
|625,651
|30,405
|法國
|10,230
|454,099
|31,103
|德國
|665
|269,048
|9,457
|中國
|12
|85,238
|4,634
|香港
|0
|4,994（確診/疑似）
|102
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩