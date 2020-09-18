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【疫情焦點】全球累計逾3039萬確診　美國累計687萬

即市財經 08:34 2020/09/18

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【疫情焦點】全球累計逾3039萬確診　美國累計687萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月18日早上8時25分，全球累計30,391,481宗新冠肺炎確診病例，較上日增加206,992宗。累計950,569死亡個案，較上日增加3,383宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,453 6,874,010 202,254
意大利 0 293,025 35,658
西班牙 11,291 625,651 30,405
法國 10,230 454,099 31,103
德國 665 269,048 9,457
中國 12 85,238 4,634
香港 0 4,994（確診/疑似） 102

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 意大利 法國 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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