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【騰訊股價】騰訊據報在美國遊戲公司的投資遭美國國安審查

即市財經 08:06 2020/09/18

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【騰訊股價】騰訊據報在美國遊戲公司的投資遭美國國安審查

繼美國總統特朗普上月發布行政命令，9月20日起禁止美國企業與騰訊 （00700） 旗下WeChat交易，據報騰訊於美國遊戲公司的投資，遭美方展開國安審查。外電引述知情人士透露，特朗普政府要求遊戲公司提供與騰訊有關的數據安全協議信息。

騰訊ADR折合報516.64元，跌10.36元或近2%。

據指，美國海外投資委員會（CFIUS）致函Epic Games Inc.、Riot Games等公司，要求提供處理美國個人數據的安全協議。

騰訊是全球最大遊戲公司，總部在美國加州的Riot Games為騰訊全資子公司，又持有《堡壘之夜》（Fornite）開發商Epic Games 48.4%股份。

騰訊在美國有哪些業務？詳情請看【下一頁】

另一方面，美國地方法官Laurel Beeler於聽證會上表示，由於WeChat禁令過於模糊，願意應「美國微信用戶聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）的請求頒布初步禁制令，但未作出最終決定。

【微信禁令】美微信用戶興訴 阻特朗普政府禁用WeChat

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 遊戲 騰訊 ADR

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