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道指跌130點港股ADR升24點　油價升逾2%

即市財經 07:40 2020/09/18

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道指跌130點港股ADR升24點　油價升逾2%

道指跌130點
美國科技股未止跌，加上聯儲局主席鮑威爾警告復甦前景的不確定性，美股向下，道指曾跌逾380點，最終跌130點或0.5%，報27901點%；標指收報3357點，跌28點或0.8%；納指收報10910點，跌140點或1.3%。

港股ADR升24點
港股ADR收報24365點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報31.22元，升0.32元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報516.64元，跌10.36元或近2%。

原油價格升逾2%
油價升逾2%。油組及盟友等主要產油國警告，要求未能遵守現行減產協議的國家補回減產差額，紐約期油收報40.97美元，升0.81美元或2%。布蘭特期油收報43.3美元，升1.08美元或2.6%。

美滙指數跌0.3%
美滙指數報92.91，跌0.3%。歐元兌美元報1.1856；美元兌日圓報104.71。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金跌1.1%
金價下跌，紐約期金收報1949.9美元，跌20.6美元或近1.1%。現貨金於1953美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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