【美股收市】儲局對經濟前景審慎 納指再挫1.3% 道指跌130點

美國科技股未止跌，加上聯儲局主席鮑威爾警告復甦前景的不確定性，美股在「四巫日」（四期結算）前夕繼續受壓。

道指曾跌逾380點，收市跌幅縮窄，報27901點，跌130點或0.5%；標指收報3357點，跌28點或0.8%；納指收報10910點，跌140點或1.3%。

科技股沽壓持續，電動車生產商特斯拉(Tesla)瀉4.2%，亞馬遜挫2.25%，蘋果跌1.6%。周三掛牌倍升的雲端運算及軟件公司Snowflake，周四股價回吐10.3%。

美國上周首申失業救濟人數為86萬，略高過預期；前周持續申領人數為1262.8萬，少過預期。

儲局對經濟前景審慎，儘管復甦步伐較先前預期快，但鮑威爾仍警告，未來前景充滿高度不確定性。美滙受壓，失守93 ; 現貨金價偏軟，國際油價回升。

外電引述消息人士報道，美財政部與字節跳動(Bytedance)及甲骨文(Oracle)，已初步就TikTok交易達成新條款。路透稱，包括甲骨文在內的美國投資者，將持有TikTok的60%股權。不過，暫不確定美國總統特朗普是否同意有關建議。甲骨文股價跟隨大市跌0.4%。

責任編輯：柯志宏

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