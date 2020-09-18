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【中企收購】美國破產法庭批准  保健品巨企GNC售予哈藥集團

即市財經 03:02 2020/09/18

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彭博報道，儘管美國政客反對，但美國保健品牌GNC仍在破產法庭獲得法律許可，以7.7億美元將其資產出售給中國哈藥集團(600664.SH)。
GNC代理律師說，這項交易還得到了GNC股東和債權人的支持，哈藥的出價是最高的。該交易還要求在關閉業績不良門店的同時，接納1,400個零售網點，挽救數千個工作機會。
美國共和黨國會參議員魯比奧(Marco Rubio)上周促請財政部，檢視哈藥收購GNC的交易，指有關收購可能導致數以百萬計美國民眾的個人資料，流入中國政府手上。
保健品巨企GNC受債務危機及疫情雙重打擊，於6月申請破產保護，其後哈藥股份提出注資換取GNC主要資產，使其擺脫破產保護。

截至今年3月底，GNC在全球約50個國家或地區設有7,300個營業地點，其中約5,200個設在美國，旗下員工大約有1.24萬人。

哈藥集團是國有控股公司，公司類型標註爲有限責任公司（中外合資），主營業務包括生產抗生素、化學藥物製劑、非處方藥及保健食品、中藥、生物工程藥品、動物疫苗及獸藥等，名列2019年中國製造業企業500強的第450位。

責任編輯：柯志宏

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