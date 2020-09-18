【中企收購】保健品巨企GNC獲美破產法庭批准　售予A股哈藥集團

美國保健品牌GNC（美：GNC）在破產法庭獲得許可，以7.7億美元將其資產出售給中國哈藥股份（600664.SH）。儘管美國政客反對，但GNC代理律師說，這項交易還得到了GNC股東和債權人的支持，哈藥的出價是最高的。該交易還要求在關閉業績不良門店的同時，接納1,400個零售網點，挽救數千個工作機會。

美國共和黨國會參議員魯比奧（Marco Rubio）上周促請財政部，檢視哈藥收購GNC的交易，指有關收購可能導致數以百萬計美國民眾的個人資料，流入中國政府手上。

保健品巨企GNC受債務危機及疫情雙重打擊，於6月申請破產保護，其後哈藥股份提出注資換取GNC主要資產，使其擺脫破產保護。

截至今年3月底，GNC在全球約50個國家或地區設有7,300個營業地點，其中約5,200個設在美國，旗下員工大約有1.24萬人。

哈藥集團是國有控股公司，公司類型標註爲有限責任公司（中外合資），主營業務包括生產抗生素、化學藥物製劑、非處方藥及保健食品、中藥、生物工程藥品、動物疫苗及獸藥等，名列2019年中國製造業企業500強的第450位。

責任編輯：柯志宏