【疫情焦點】世衛警告歐疫情非常嚴峻 敲響警鐘

世界衞生組織(WHO)警告，歐洲疫情非常嚴峻，病毒感染個案急增，已敲響警鐘。

另外，美國疾控中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert Redfield)表示，疫苗最快要等到11月或12月才會問世，大規模分配甚至要等到明年第二季或第三季 ; 這明顯不同於美國總統特朗普說法，後者認為美國最快可能10月就開始分配疫苗。

世衛歐洲區域辦事處主任(Hans Kluge)在記者會說，歐洲每周新增確診，已超過今年3月疫情高峰時。過去一周歐洲新症超過30萬，其中一半以上歐洲國家，新增病例增長超過10%，7個國家新增病例更大增1倍以上。

儘管在春季和初夏實施的封鎖措施，將6月新增病例數量降至歷史最低水平，但9月的病例數量再次敲響警鐘。

他重申，隔離是抗擊新疫情的基石，又反對縮短檢疫日數，呼籲各國政府與專家根據科學行事。

據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，歐洲確診數字最高的西班牙，累積確診超過61.43萬宗。法國周三單日新增9784宗，貼近上周六1.05萬宗歷史最高記錄。英國是歐洲第三多病例的國家，累積增至38.06萬宗。

另一方面，美國國會眾議院周四通過一項不具約束力的決議，譴責與新冠病毒有關的反亞洲言論，當中包括特朗普經常使用的「中國病毒」言詞表達。

決議案指出，美國衞生官員認為，將新冠病毒稱為「中國病毒」屬於不恰當和不正確的做法，建議美國領導人打擊虛假信息和歧視言論，要求所有公職人員譴責任何形式的反亞洲言行，譴責種族主義和仇外心理，並呼籲執法部門調查一切形式的仇恨罪行。

責任編輯：柯志宏